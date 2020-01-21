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МВД раскрыло детали подготовки закона о легализации оружия

Новости » Политика     21.01.2020 - 14:53
МВД раскрыло детали подготовки закона о легализации оружия
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МВД готово сотрудничать с международными партнерами в вопросе легализации оружия

Министерство внутренних дел (МВД) готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба МВД.

Гончаров отметил, что важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия.

"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще соблюдать контроль по этим правилам", - сказал он.

Замминистра добавил, что в высших учебных заведениях системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия. МВД поддерживает инициативу проведения совместных международных учений и тренингов.

До этого новый глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий.

Ранее, еще до президентства, Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что выступает против легализации оружия. Он говорил, что легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.

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