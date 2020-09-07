ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 11:24
Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому.

Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

В частности, Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия. Оборот марихуаны, в том числе в медицинских целях, он тоже не поддерживает.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что легализация проституции тоже не для украинских реалий.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - добавил спикер Рады.

Напомним, ранее в МВД Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия, заявив о готовности к сотрудничеству с международными партнерами по этому вопросу. При этом в министерстве уверены, что легализация возможна после завершения боевых действий на Донбассе.

Весной директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина рассказал, что только каждый четвертый украинец готов к легализации проституции. Оборот легких наркотиков тоже воспринимается в Украине негативно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика оружиенаркотикипроституцияДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь