Рада завтра проведет два внеочередных заседания: нардепы рассмотрят более десятка вопросов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания. Нардепы рассмотрят 14 вопросов.
"Обратились и обращаются народные депутаты ... о двух внеочередных заседаниях мы уже можем говорить. Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. И мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания количеством вопросов 14", - сказал глава Рады.
Спикер ВР обратил внимание, что могут быть также дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям.
"Но на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами", - добавил Разумков.
Напомним, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе и прогнозировал работу ВР до 21:00 во вторник и четверг.
Как писало РБК-Украина, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на этой неделе парламент может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.
Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.