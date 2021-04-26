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Рада завтра проведет два внеочередных заседания: нардепы рассмотрят более десятка вопросов

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания. Нардепы рассмотрят 14 вопросов.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Обратились и обращаются народные депутаты ... о двух внеочередных заседаниях мы уже можем говорить. Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. И мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания количеством вопросов 14", - сказал глава Рады.

Спикер ВР обратил внимание, что могут быть также дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям.

"Но на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами", - добавил Разумков.

Напомним, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе и прогнозировал работу ВР до 21:00 во вторник и четверг.

Как писало РБК-Украина, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на этой неделе парламент может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.

Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.

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