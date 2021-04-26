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Рада завтра проведе два позачергові засідання: нардепи розглянуть більше десятка питань

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 11:31
Рада завтра проведе два позачергові засідання: нардепи розглянуть більше десятка питань Фото: глава Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергові засідання. Нардепи розглянуть 14 питань.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Звернулися і звертаються народні депутати... про два позачергові засідання ми можемо вже говорити. Є дві ініціативи, я впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання кількістю питань 14", - сказав глава Ради.

Спікер ВР звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань.

"Але станом на сьогодні поки фракції не зверталися за підписними листами", - додав Разумков.

Нагадаємо, глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання на цьому тижні і прогнозував роботу ВР до 21:00 у вівторок і четвер.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що цього тижня парламент може зібратися на два позачергових засідання - у вівторок і четвер.

Так, раніше перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада продовжить роботу в режимі позачергових засідань принаймні до 1 травня.

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