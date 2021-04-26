Рада завтра проведе два позачергові засідання: нардепи розглянуть більше десятка питань

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергові засідання . Нардепи розглянуть 14 питань.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Звернулися і звертаються народні депутати... про два позачергові засідання ми можемо вже говорити. Є дві ініціативи, я впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання кількістю питань 14", - сказав глава Ради.

Спікер ВР звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань.

"Але станом на сьогодні поки фракції не зверталися за підписними листами", - додав Разумков.