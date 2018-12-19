ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада завтра проголосує за закон щодо протидії земельному рейдерству

Новини » Політика    19.12.2018 - 14:27
Рада завтра проголосує за закон щодо протидії земельному рейдерству
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 148 правок до цього закону

Верховна рада України у четвер, 20 грудня, проголосує за законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". Про це повідомив спікер Ради Андрій Парубій перед закриттям ранкового пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 148 правок до цього закону, поданих до другого читання.

"Завтра ми продовжимо розгляд проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству зі 149 правки, усього закон має 188 правок… Завтра протягом максимум півгодини ми зможемо пройти усі правки і вийти на голосування у залі", - зазначив спікер.

Нагадаємо, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада удосконалила механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття цього закону сприятиме запобіганню рейдерства.

Рада розблокувала підписання закону про трирічне бюджетне планування Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту
Новини України Андрій ПарубійрейдерствокодексВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся