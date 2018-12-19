Рада завтра проголосує за закон щодо протидії земельному рейдерству

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 148 правок до цього закону

Верховна рада України у четвер, 20 грудня, проголосує за законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". Про це повідомив спікер Ради Андрій Парубій перед закриттям ранкового пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 148 правок до цього закону, поданих до другого читання.

"Завтра ми продовжимо розгляд проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству зі 149 правки, усього закон має 188 правок… Завтра протягом максимум півгодини ми зможемо пройти усі правки і вийти на голосування у залі", - зазначив спікер.

Нагадаємо, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада удосконалила механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття цього закону сприятиме запобіганню рейдерства.