Парламент усовершенствовал механизм использования массивов с/х земель

Ожидается, что принятие соответствующего законопроекта будет способствовать предотвращению рейдерства

Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №6049-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 236 нардепов.

Законопроект предлагает более действенный альтернативный механизм решения вопроса оптимизации землепользования в пределах массива, предотвращение рейдерства, устранение "шахматки" и содействие развитию орошения.

В частности, предусматривается предоставить возможность общему собранию членов коллективных c/х предприятий, деление на части земель, в которых завершилось, до 2020 года перераспределить между собой (допаевать) остаток c/х угодий и передать земли несельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность.

Согласно законопроекту, органам местного самоуправления предоставляется право временного распоряжения землями коллективной собственности путем передачи их в аренду до момента госрегистрации права собственности на них.

Также планируется предоставить органам местного самоуправления с 2020 года право обращаться в суд с заявлением о передаче в коммунальную собственность земучастков коллективной собственности в порядке признания имущества бесхозным (с установлением права владельцев невостребованных (нераспределенных) земучастков, которые по уважительным причинам пропустили срок выделения их в натуре (на местности), бесплатно получить участки из земель коммунальной собственности.

Кроме того, проектом определяется порядок проведения инвентаризации массива земель Государственного земельного кадастра.

Документом устанавливается обязательность возмещения расходов на орошение массива земель сельскохозяйственного назначения землепользователю, которому они принадлежат на праве собственности или переданы ему в пользование (аренда, субаренда, эмфитевзис) не менее 75% площади участков, расположенных в массиве. Также определяется порядок установления земельных сервитутов для размещения мелиоративных систем.

Законопроектом планируется предоставить возможность физическим и юридическим лицам использовать земучастки под лесополосами и другими защитными насаждениями на праве аренды, право на которое будет приобретаться без проведения земельных торгов.

Кроме того, проведено четкое разграничение правового статуса земель под полевыми дорогами, внутри массива земель с/х назначения и полевыми дорогами, которые ограничивают сами массивы. При этом установлено, что могут быть переданы в аренду тем, кто использует земельные участки массива, исключительно полевые дороги, находящиеся внутри массива, а полевые дороги, которые ограничивают его, остаются землями общего пользования.

Документом исключена возможность изменения площади земельных участков при проведении инвентаризации массива земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, электронные земельные торги, пилотный проект по запуску которых реализует правительство, будут происходить, в частности, на платформе ProZorro.Продажи.