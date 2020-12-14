Рада завтра может продлить особый статус ОРДЛО, - Разумков

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса. Рассмотрение должно состояться во вторник, 15 декабря.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Важным вопросом будет вопрос о продлении особого статуса. Он завтра выносится на рассмотрение Верховной рады Украины", - отметил спикер парламента.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин заявил, что Раде необходимо продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Как писало РБК-Украина, изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.

Так, на прошлой неделе замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала, что парламент может рассмотреть законопроект о продлении особого статуса Донбасса 15 декабря.