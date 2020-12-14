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В ТКГ оценили возможность изменения закона об особом статусе ОРДЛО

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 09:13
В ТКГ оценили возможность изменения закона об особом статусе ОРДЛО
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО".

"И какие-либо существенные изменения к этому закону (об особом статусе ОРДЛО - ред.) не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ", - сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа").

Он напомним, что на нормандском саммите в Париже было введение в законодательство "формулу Штайнмайера". Однако включить эту формулу в закон об особом статусе ОРДЛО без внесения других технических изменений невозможно.

Костин считает режим прекращения огня большим достижением, однако по-прежнему остаются нерешенными вопросы обмена пленными, разминирования и допуска международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

"Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления", - уточнил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, сегодня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков проведет заседание с главами фракций парламента. На нем будет рассматриваться вопрос рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

Ранее РБК-Украина писало, что в ТКГ считают необходимым продление действия нынешнего закона об особом статусе ОРДЛО еще на год.

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