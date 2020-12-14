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Рада завтра може продовжити особливий статус ОРДЛО, - Разумков

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 11:56
Рада завтра може продовжити особливий статус ОРДЛО, - Разумков
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада на цьому тижні розгляне закон про продовження особливого статусу Донбасу. Розгляд має відбутися у вівторок, 15 грудня.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Важливим питанням буде питання про продовження особливого статусу. Воно завтра виноситься на розгляд Верховної ради України", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін заявив, що Раді необхідно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Як писало РБК-Україна, зміни в закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі в ТКГ по Донбасу.

Так, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала, що парламент може розглянути законопроект про продовження особливого статусу Донбасу 15 грудня.

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Новини України Політика Верховна РадаОРДЛОДмитро Разумков

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