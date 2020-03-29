Рада завтра планирует принять законопроект об онлайн работе комитетов

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На внеочередном заседании будет рассмотрен пакет законопроектов, которые введут экономические стимулы для населения

В понедельник, 30 марта, Верховная рада планирует принять законопроект об онлайн работе комитетов. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, повестка дня Рады касается вопросов борьбы с коронавирусом.

"Повестка дня, на первую внеочередную сессию, он касается вопросов борьбы с коронавирусом и изменений в работе Верховной рады, чтобы комитеты могли работать в видеорежиме по Skype. Чтобы готовить необходимые законы и собираться редко", - заявил Корниенко.

По словам главы фракции Давида Арахамии, на внеочередном заседании будет рассмотрен пакет законопроектов, которые введут экономические стимулы для населения.

"Есть очень много наработок. Это для того, чтобы пережить карантин. Это, возможно, будет единственный случай, когда мы все согласовали заранее", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что внеочередное заседание Совета запланировано на понедельник, 30 марта. Такое решение принято в связи доработкой некоторых законопроектов.

РБК-Украина писало, что Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работы парламента. Законопроект будет действовать только во время коронавируса.