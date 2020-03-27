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Внеочередное заседание Рады могут провести во внутреннем дворике парламента

Новости » Политика     27.03.2020 - 22:26
Внеочередное заседание Рады могут провести во внутреннем дворике парламента
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение о месте проведения заседания еще не принято

Внеочередное заседание парламента могут провести во внутреннем дворике Верховной рады. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пока еще не принято окончательное решение о месте проведения внеочередного заседания.

"Решение будет приниматься. Завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем это обсуждать, решать, как лучше сделать. Или провести заседание в стенах Верховной рады, если нет - то будем проводить его во внутреннем дворике. Садится там максимум 425 человек, но я думаю, будет меньше, поэтому расстояние будет достаточно", - заявил Разумков.

По его словам, для организации заседания на свежем воздухе не нужны изменения в законодательство. Однако процедура голосования может длиться дольше.

"Согласно регламенту ВРУ, определено место проведения заседания. В частности, это Грушевского, 5. Пунктом вторым определена возможность изменения места проведения заседания. Однако там не указано, что это должен быть сессионный зал. Внутренний дворик - это также Грушевского, 5.... Единственная проблема - это вопрос со временем. Если будет так, то будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса", - сказал Разумков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что внеочередное заседание Рады запланировано на понедельник, 30 марта. Такое решение принято в связи доработкой некоторых законопроектов.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента. Законопроект будет действовать лишь во время коронавируса.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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