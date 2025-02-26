Рада дозволила визнавати освіту дітей, що навчаються за кордоном: деталі

Що змінює закон для українців

Ухвалений законопроект має важливі наслідки для українських дітей, які навчаються за кордоном. Зокрема, він дозволяє:

визнання результатів навчання наших дітей за кордоном;

визнання освітніх осередків за кордоном, таких як школи, суботні та недільні школи, громадські організації, які надають освітні послуги дітям українців.

Значення закону для української освіти

Ініціатор законопроект Сергій Бабак пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення українці, які виїхали за кордон, почали створювати центри і простори, де навчали і соціалізували наших школярів, але наше законодавство їх не визнавало.

"Багато з таких центрів працюють досі, хоча вони були створені на власні кошти або за грантове фінансування з допомогою країн перебування. Однак наша освітня система їх не визнавала, як і вчителів, які там працювали. Це створювало певні труднощі", - заявив Бабак.

Цей законопроект відкриває нові можливості для швидкої організації мережі освітніх та культурних центрів за кордоном, що має важливе значення для підтримки українських дітей. Визначення правових підстав для таких ініціатив є кроком до адаптації української освіти до умов війни та надання необхідної підтримки школярам.

Деталі законопроекту

Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном зареєстрували у ВР 3 січня 2025 року. Його ініціатором став Бабак Сергій.

У пояснювальній записці вказується, що реалізація законодавчих змін не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.