Рада разрешила признавать образование детей, обучающихся за границей: детали

26 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12375, который предусматривает признание результатов обучения, полученных гражданами Украины за рубежом. За него проголосовали 282 нардепа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.
Принятый законопроект имеет важные последствия для украинских детей, которые учатся за рубежом. В частности, он позволяет:
Инициатор законопроект Сергей Бабак объяснил, что после начала полномасштабного вторжения украинцы, которые выехали за границу, начали создавать центры и пространства, где обучали и социализировали наших школьников, но наше законодательство их не признавало.
"Многие из таких центров работают до сих пор, хотя они были созданы на собственные средства или за грантовое финансирование с помощью стран пребывания. Однако наша образовательная система их не признавала, как и работающих там учителей. Это создавало определенные трудности", - заявил Бабак.
Этот законопроект открывает новые возможности для быстрой организации сети образовательных и культурных центров за рубежом, что имеет важное значение для поддержки украинских детей. Определение правовых оснований для таких инициатив является шагом к адаптации украинского образования к условиям войны и оказания необходимой поддержки школьникам.
Проект Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за рубежом зарегистрировали в ВР 3 января 2025 года. Его инициатором стал Бабак Сергей.
В пояснительной записке указывается, что реализация законодательных изменений не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов.
Этот Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
Ранее мы писали о том, что с 1 января 2025 года в Украине ввели новый закон "О дошкольном образовании". Он имеет должен улучшить качество образовательных услуг, а также создать комфортные условия для всех участников образовательного процесса - детей, их родителей и воспитателей.
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