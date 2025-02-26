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Чи можна вступити до вишу без українського документа про середню освіту: що відомо

Середа 26 лютого 2025 15:40
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Чи можна вступити до вишу без українського документа про середню освіту: що відомо Вступ до ЗВО у 2025 році передбачає "особливий порядок" зарахування (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти в Україні у 2025 році здійснюватиметься "в особливому порядку", визначеному Міністерством освіти й науки. Для цього у проекті відповідного Порядку передбачено окрему норму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти №1/3107-25 від 18 лютого 2025 року.

Вступ-2025: чи можуть зарахувати до вишу без українського документа про середню освіту

У листі МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти повідомляється, що у 2025 році прийом на навчання (для здобуття вищої освіти в Україні) здійснюється в особливому порядку, визначеному міністерством.

У зв'язку з цим у проекті Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році передбачено окрему норму.

Йдеться про те, що "відсутність позитивного результату валідації іноземного документа про повну загальну середню освіту у громадян України, які вступають на підставі результатів НМТ, не є перешкодою для їх зарахування".

Водночас для вступників передбачені кілька умов:

  • вони повинні звернутись до уповноваженого закладу загальної середньої освіти (школи) - щодо отримання документа про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі результатів НМТ;
  • вони мають письмово зобов'язатись надати відповідний документ впродовж шести місяців від початку навчання.

"У разі невиконання цього зобов'язання наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи", - наголошується в документі.

Отже, для того, щоб вступити в український заклад вищої освіти (ЗВО), учням без українського документа про завершення середньої освіти потрібно мати:

  • іноземний документ про повну загальну середню освіту за кордоном;
  • результати успішно складеного національного мультипредметного тесту (НМТ).

Насамкінець у листі МОН наголошується, що після цього - впродовж шести місяців з моменту зарахування - першокурсники повинні:

  • або надати свідоцтво про державне визнання іноземного документа про освіту;
  • або отримати український документ про повну загальну середню освіту.
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