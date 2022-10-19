Рада засудила Іран за підтримку російської агресії в Україні: постанова

Верховна рада ухвалила постанову, якою засудила Іран за сприяння російській збройній агресії проти України. За цю постанову проголосували 303 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Постанову також опублікував у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

І так, прийнята постанова:

Нардеп зазначив, що йдеться не про розрив дипломатичних відносин, а лише про засудження.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України. США також планують посилити санкції проти Ірану через допомогу Росії.

Україна, у свою чергу, готова передати країнам ЄС "мішок доказів", які свідчать про те, що Іран бере участь у війні.

До того ж Україна збирається розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.