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Рада осудила Иран за поддержку российской агрессии в Украине: постановление

Фото: Рада осудила Иран за поддержку российской агрессии в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада приняла постановление, которым осудила Иран за содействие российской вооруженной агрессии против Украины. За это постановление проголосовали 303 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Нардеп отметил, что речь идет не о разрыве дипломатических отношений, а лишь об осуждении.

И так, принятое постановление:

  1. подчеркивает, что решение Ирана поставлять оружие в РФ возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины;
  2. отмечает, что поставки Ираном вооружения в РФ подрывает двусторонние отношения между Украиной и Ираном;
  3. отмечает, что поставки Ираном оружия не совместимы с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций No2231 (2015);
  4. призывает Иран немедленно прекратить поставки в государство-агрессор - РФ любых вооружений;
  5. призывает мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок - ввести санкции;
  6. призывает правительства и парламенты иностранных государств способствовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в частности, безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Постановление также опубликовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, министры иностранных дел ЕС призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины. США также планируют ужесточить санкции против Ирана из-за помощи России.

Украина, в свою очередь, готова передать странам ЕС "мешок доказательств", которые сведетельствую о том, что Ирана принимает участие в войне.

К тому же, Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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