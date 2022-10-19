Рада осудила Иран за поддержку российской агрессии в Украине: постановление

Верховная рада приняла постановление, которым осудила Иран за содействие российской вооруженной агрессии против Украины. За это постановление проголосовали 303 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Постановление также опубликовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

И так, принятое постановление:

Нардеп отметил, что речь идет не о разрыве дипломатических отношений, а лишь об осуждении.

Напомним, министры иностранных дел ЕС призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины. США также планируют ужесточить санкции против Ирана из-за помощи России.

Украина, в свою очередь, готова передать странам ЕС "мешок доказательств", которые сведетельствую о том, что Ирана принимает участие в войне.

К тому же, Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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