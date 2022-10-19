Рада засудила Іран за підтримку російської агресії в Україні: постанова
Верховна рада ухвалила постанову, якою засудила Іран за сприяння російській збройній агресії проти України. За цю постанову проголосували 303 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Нардеп зазначив, що йдеться не про розрив дипломатичних відносин, а лише про засудження.
І так, прийнята постанова:
- наголошує, що рішення Ірану постачати зброю в РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії проти України;
- зазначає, що постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном;
- зазначає, що постачання Іраном зброї не сумісні з резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй No2231 (2015);
- закликає Іран негайно припинити постачання в державу-агресор - РФ будь-яких озброєнь;
- закликає світову спільноту невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення поставок Іраном озброєнь до РФ, а у разі відмови Ірану від припинення таких поставок - запровадити санкції;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема, невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Постанову також опублікував у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України. США також планують посилити санкції проти Ірану через допомогу Росії.
Україна, у свою чергу, готова передати країнам ЄС "мішок доказів", які свідчать про те, що Іран бере участь у війні.
До того ж Україна збирається розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
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