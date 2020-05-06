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Рада заслушает руководителей правительства и НБУ

Новости » Политика     06.05.2020 - 12:23
Рада заслушает руководителей правительства и НБУ
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

На заседании 12 мая ожидается час вопросов к правительству и отчет главы НБУ

В следующий вторник Верховная рада рассмотрит около 25 вопросов. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина

Как отметил Корниенко, 12 мая планируется час вопросов к правительству, а также будет отчитываться Нацбанк. "Во вторник - повестка около 25-ти вопросов", - сказал он.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал сроки завершения карантина в Раде.

"Карантин для ВРУ завершается 18 мая", - заявил Арахамия. Народный депутат Александр Корниенко в свою очередь добавил, что в Раду внесено постановление, по которому Рада по 18 мая возвращается в календарный режим работы.

Как сообщало РБК-Украина в Верховную раду внесли проект постановления о докладе главы Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в парламенте проект постановления о выходе Верховной рады из карантина 18 мая.

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