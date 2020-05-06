Рада заслухає керівників уряду і НБУ

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На засіданні 12 травня очікується годину запитань до уряду та звіт голови НБУ

Наступного вівторка Верховна рада розгляне близько 25 питань. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна

Як зазначив Корнієнко, 12 травня планується годину запитань до уряду, а також буде звітувати Нацбанк. "У вівторок - порядок близько 25-ти питань", - сказав він.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав терміни завершення карантину в Раді.

"Карантин для ВРУ завершується 18 травня", - заявив Арахамія. Народний депутат Олександр Корнієнко в свою чергу додав, що в Раду внесено постанову, за якою Рада по 18 травня повертається в календарний режим роботи.

Як повідомляло РБК-Україна у Верховну раду внесли проект постанови про доповіді голови Національного банку України про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував в парламенті проект постанови про вихід Верховної ради з карантину 18 травня.