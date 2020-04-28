ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде хотят заслушать главу Нацбанка

Новости » Политика     28.04.2020 - 17:32
В Раде хотят заслушать главу Нацбанка
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепов интересует план действий НБУ во время карантина

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook парламентария.

Он отметил, что собрал подписи глав многих комитетов и нескольких парламентариев.

В Раде хотят заслушать главу Нацбанка

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо с этим документом. Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самым ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса ", - написал депутат.

Напомним, в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины подчеркивалось, что ситуация на рынке труда в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной.

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хотя и перестало снижаться, но остается довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.

Как писало РБК-Украина, нацрегулятор также обнародовал данные относительно финансового стресса во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Указано, что рост индекса финансового стресса был краткосрочным и был обусловлен в большой степени ростом доходности государственных ценных бумаг. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.

В Раде рассмотрят вопросы обеспечения деятельности вузов в период карантина Опубликована предварительная повестка дня заседания Рады в четверг
Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная Рада
News
On Top