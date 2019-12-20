Рада запретила Кабмину устанавливать оклады работникам ГБР

Парламент одобрил за основу и в целом законопроект № 2572 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти" по поводу определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 277 нардепов.

Так, согласно закону, с начала 2020 года порядок и размер должностных окладов и иного обеспечения госслужащих определяет Кабмин, кроме аппарата ВР, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.

Автор документа, нардеп от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский в ходе представления законопроекта отметил, что таким образом будет обеспечена гарантия независимости ГБР.

"Предмет законопроекта заключается в том, что нужно обеспечить гарантию независимости Государственного бюро расследований, которой является оплата труда в размере, определенном в законе о ГБР. Мы с вами 6 декабря проголосовали за закон №2260, который еще не подписан президентом и который оставляет установленные законом гарантии для целого ряда органов, которые предусмотрены также и моим законом. Единственная разница в этом законе, что к перечню добавлен один орган - ГБР", - пояснил парламентарий.

Напомним, ранее Рада поддержала во втором чтении законопроект №2260 о разделении политических должностей и государственной службы.

Как писало РБК-Украина, нардепы также приняли во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. Документ уже подписал спикер Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.