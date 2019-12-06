Рада приняла закон о разделении политических должностей и госслужбы

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2260 во втором чтении

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2260 о разделении политических должностей и государственной службы, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 255 нардепов.

Документом вносятся изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность отдельных госорганов, в частности в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса госслужащих, полномочий руководителей государственной службы, исключения института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами.

Также законом определяется, что бумажный и электронный документ имеют одинаковую юридическую силу.

В проекте хотели прописать, что члены Кабинета министров Украины с разрешения председательствующего могут принимать участие в заседании правительства в режиме видеоконференции. Однако нардепы отклонили эту норму в ходе рассмотрения.

Документом также отсрочено е-декларирование для помощников-консультантов народных депутатов. При этом оно остается для работников Офиса президента.

Напомним, в конце сентября законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту, вступил в силу.

Отметим, законом упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда.

Парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев.