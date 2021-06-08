Раде рекомендуют запретить АРМА продавать имущество без решения суда

Верховной раде рекомендуют запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Это предусматривает законопроект №5141.

"Я последовательно выступаю за то, что, как правило, АРМА не должна единолично решать, что делать с активами физических или юридических лиц в отношении которых нет приговора суда - их не признали коррупционерами, преступниками и их активы не признаны преступными. Однако, сейчас именно так", - отметила одна из авторов законопроекта Галина Янченко.

По ее словам, действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Закон предлагает запретить АРМА продавать имущество без суда, за исключением случаев, когда:

имущество является быстропортящимся,

если есть согласие собственника на продажу имущества.

При этом временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин отметил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5141", - сказано в сообщении.