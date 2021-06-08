ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют запретить АРМА продавать имущество без решения суда

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 16:01
Раде рекомендуют запретить АРМА продавать имущество без решения суда Фото: Рада может запретить АРМА продавать имущество без решения суда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Это предусматривает законопроект №5141.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Я последовательно выступаю за то, что, как правило, АРМА не должна единолично решать, что делать с активами физических или юридических лиц в отношении которых нет приговора суда - их не признали коррупционерами, преступниками и их активы не признаны преступными. Однако, сейчас именно так", - отметила одна из авторов законопроекта Галина Янченко.

По ее словам, действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Закон предлагает запретить АРМА продавать имущество без суда, за исключением случаев, когда:

  • имущество является быстропортящимся,
  • если есть согласие собственника на продажу имущества.

При этом временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин отметил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5141", - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада конфискация имущества
NEWS
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление