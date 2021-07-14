Рада заборонила АРМА продавати конфіскат без рішення суду

Верховна рада заборонила Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №5141.

"За" проголосували 322 нардепи.

У коментарі РБК-Україна замглави фракції "Слуга народу" Галина Янченко уточнила, що відтепер до обвинувального вироку суду АРМА заборонено продавати будь-яке нерухоме майно, а рухоме майно можна продавати у виняткових випадках без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду.

"Це швидкопсувні продукти, переважно продукти харчування. Товар, який швидко втрачає у ціні. Активи, які дорого зберігати: умовно кажучи, ті ж медичні маски. Вони мало коштують, але зберігати їх дорого", - повідомила парламентар.

Йдеться про випадки, коли витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять понад 50 відсотків його вартості.

Згідно з законом, реалізацію активів будуть здійснювати юридичні особи, визначені на конкурсних засадах. Порядок відбору юросіб та реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначає Кабінет міністрів.

Документ у разі підписання президентом набере чинності з 1 листопада 2021 року.