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Рада заборонила АРМА продавати конфіскат без рішення суду

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Україна, Середа 14 липня 2021 14:41
Рада заборонила АРМА продавати конфіскат без рішення суду Фото: Рада прийняла закон, яким заборонила АРМА продаж конфіскату без рішення суду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада заборонила Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №5141.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 322 нардепи.

У коментарі РБК-Україна замглави фракції "Слуга народу" Галина Янченко уточнила, що відтепер до обвинувального вироку суду АРМА заборонено продавати будь-яке нерухоме майно, а рухоме майно можна продавати у виняткових випадках без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду.

"Це швидкопсувні продукти, переважно продукти харчування. Товар, який швидко втрачає у ціні. Активи, які дорого зберігати: умовно кажучи, ті ж медичні маски. Вони мало коштують, але зберігати їх дорого", - повідомила парламентар.

Йдеться про випадки, коли витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять понад 50 відсотків його вартості.

Згідно з законом, реалізацію активів будуть здійснювати юридичні особи, визначені на конкурсних засадах. Порядок відбору юросіб та реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначає Кабінет міністрів.

Документ у разі підписання президентом набере чинності з 1 листопада 2021 року.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу в кінці червня.

Як писало РБК-Україна, раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин заявив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу по реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".

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нацагентство по розыску и управлению активами Верховна рада
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