Рада хочет запретить АРМА продавать конфискат без решения суда
Верховная рада планирует запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты одобрили за основу законопроект №5141.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 314 нардепов.
Ранее в антикоррупционном комитете отмечали, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.
Этот закон запрещает АРМА продавать имущество без решения суда, за исключением случаев, когда:
- имущество является быстропортящимся,
- если есть согласие собственника на продажу имущества.
Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин отметил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".
Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.