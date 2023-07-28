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Рада закликала ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації

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П'ятниця 28 липня 2023 11:38
Рада закликала ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації Фото: Рада закликала ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації (rada.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів її держав-членів із закликом позбавити Росію членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

За відповідний проект постанови проголосували 296 народних депутатів.

Так, від імені українського народу парламент звертається до:

  • ЮНЕСКО щодо подальшого позбавлення російської федерації членства в ЮНЕСКО та її органах;
  • ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії;
  • Парламентів та урядів іноземних держав здійснити всі можливі заходи для розслідування злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

ЮНЕСКО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місія ЮНЕСКО прибуде до Одеси найближчими днями. Вона проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок ракетних і дронових атак Росії.

В ЮНЕСКО наголосили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину.

При цьому зазначимо, що країна-агресор досі має членство в організації.

"Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити Росію зі складу країн-учасниць Організації", - наголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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