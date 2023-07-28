Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом лишить Россию членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

За соответствующий проект постановления проголосовали 296 народных депутатов.

Так, от имени украинского народа парламент обращается к:

ЮНЕСКО о дальнейшем лишении российской федерации членства в ЮНЕСКО и его органах;

ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии;

Парламенты и правительства иностранных государств осуществить все возможные меры по расследованию преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

ЮНЕСКО

Напомним, ранее мы сообщали, что миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия в результате ракетных и дроновых атак России.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленная нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.

При этом отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет членство в организации.

"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - подчеркнули в Министерстве культуры и информационной политики Украины.