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Рада закликала ЄС почати з Україною переговори щодо вступу

Фото: Рада закликала ЄС почати з Україною переговори щодо вступу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада звернулася до Європейського союзу щодо майбутнього вступу України. Нардепи закликали Брюссель дати "зелене світло" щодо переговорів про вступ на саміті 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту та народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

На сьогоднішньому засіданні Рада схвалила постанову №10315 про Звернення до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Документ підтримали 292 народних депутати. Рада звернулася до парламентів та урядів країн ЄС, а також органів Європейського союзу і закликала почати з Україною переговори про вступ.

"Підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз", - йдеться у постанові.

"Зелене світло" для України

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу запланований. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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