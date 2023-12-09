Рада призвала ЕС начать с Украиной переговоры по вступлению

На сегодняшнем заседании Рада одобрила постановление №10315 об Обращении к государствам-членам ЕС и институциям Европейского союза о поддержке открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Документ поддержали 292 народных депутата. Рада обратилась к парламентам и правительствам стран ЕС, а также органам Европейского союза и призывала начать с Украиной переговоры о вступлении.

"Поддержать стремление Украины по вступлению в Европейский союз путем принятия решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском союзе во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе", - говорится в постановлении.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Добавим, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

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