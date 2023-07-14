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Рада забрала мандат у нардепа від екс-ОПЗЖ Плачкової

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П'ятниця 14 липня 2023 11:36
Рада забрала мандат у нардепа від екс-ОПЗЖ Плачкової Фото: Тетяна Плачкова (facebook.com/tetianaplachkova)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від колишньої партії ОПЗЖ Татьяни Плачкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Зазначимо, що Плачкова сама вирішила скласти депутатські повноваження.

Рада забрала мандат у нардепа від екс-ОПЗЖ Плачкової

Ситуація з ОПЗЖ

У червні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Проте у нардепів від цієї фракції у Раді залишилися своїх повноважень.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна у лютому зазначав, що немає підстав для ухвалення рішення про припинення повноважень всіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.

Більше про те, що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Верховна рада Опозиційна платформа За життя
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