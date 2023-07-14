Рада забрала мандат у нардепа от экс-ОПЗЖ Плачковой
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от бывшей партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Отметим, что Плачкова сама решила сложить депутатские полномочия.
Ситуация с ОПЗЖ
В июне 2022 Восьмой апелляционный административный суд города Львова наложил запрет на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Однако у нардепов от этой фракции у Рады остались свои полномочия.
Член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в феврале отмечал, что нет оснований для принятия решения о прекращении полномочий всех депутатов от бывшей фракции ОПЗЖ.
Больше о том, что происходит в ОПЗЖ после запрета партии, читайте в материале РБК-Украина.
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