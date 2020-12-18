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Рада взялась за замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят постепенно вывести паспорт в форме книжечки из пользования. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по правам человека.

В этом законе прописан порядок постепенного перехода с паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра. Устанавливаются сроки действия паспорта.

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Нардепы рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривает, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается.

"Комитет поддержал законопроект №3986, а №3986-1 предлагает отклонить", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров в начале августа одобрил проект закона, который предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

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