ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада взялася за заміну паспортів. Книжечки хочуть вивести з обігу

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть поступово вивести паспорт у формі книжечки із користування. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3986 "Про паспорт громадянина України у формі книжечки".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини.

У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Установлюються строки дії паспорта.

Популярні новини

Нардепи розглянули й альтернативний проект. Він передбачає, що термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується.

"Комітет підтримав законопроект №3986, а №3986-1 пропонує відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку серпня схвалив проект закону, який передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу та заміну на пластикові карти.

Як писало РБК-Україна, у квітні в Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України паспортВерховна Рада