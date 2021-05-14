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Рада взялась за наработку изменений в закон об Управлении госохраны

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде начали наработку проекта изменений в закон о государственной охране органов власти. Над ним будет работать рабочая группа на базе комитета по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"В комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялось первое заседание рабочей группы по наработке законопроекта о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", - указано в сообщении.

Член комитета нацбезопасности Александр Ковалев подчеркнул, что появление новых угроз, с учетом вооруженной агрессии против Украины, заставляет власть совершенствовать силовые ведомства в системе национальной безопасности и обороны, в частности Управление государственной охраны.

Работу УГО регламентирует закон, который был принят в 1998 году. Документ требует соответствующих изменений.

Указано, что приглашенные на заседание рабочей группы представители посольства Соединенных Штатов Америки в Украине поддержали инициативу наработки изменений в действующий закон и предложили дальнейший механизм сотрудничества по функционированию УГО.

Напомним, в июле 2020 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Управлении государственной охраны. Зеленский уволил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника управления, а на его место назначил Вячеслава Штучного.

Как писало РБК-Украина, в мае 2019 года начальник Службы госохраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.

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