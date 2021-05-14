Рада взялась за наработку изменений в закон об Управлении госохраны

В Верховной раде начали наработку проекта изменений в закон о государственной охране органов власти. Над ним будет работать рабочая группа на базе комитета по вопросам национальной безопасности.
"В комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялось первое заседание рабочей группы по наработке законопроекта о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", - указано в сообщении.
Член комитета нацбезопасности Александр Ковалев подчеркнул, что появление новых угроз, с учетом вооруженной агрессии против Украины, заставляет власть совершенствовать силовые ведомства в системе национальной безопасности и обороны, в частности Управление государственной охраны.
Работу УГО регламентирует закон, который был принят в 1998 году. Документ требует соответствующих изменений.
Указано, что приглашенные на заседание рабочей группы представители посольства Соединенных Штатов Америки в Украине поддержали инициативу наработки изменений в действующий закон и предложили дальнейший механизм сотрудничества по функционированию УГО.
Напомним, в июле 2020 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Управлении государственной охраны. Зеленский уволил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника управления, а на его место назначил Вячеслава Штучного.
Как писало РБК-Украина, в мае 2019 года начальник Службы госохраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.