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Зеленский провел кадровые изменения в управлении госохраны

Понедельник 20 июля 2020 14:28
Зеленский провел кадровые изменения в управлении госохраны
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Игоря Пискуна назначили заместителем главы управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в управлении государственной охраны. Указы были подписаны в понедельник, 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский уволил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника управления, а на его место назначил Вячеслава Штучного.

В то же время, президент подписал указ, которым назначил Игоря Пискуна заместителем начальника управления госохраны.

Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский назначил Пискуна первым замом начальника госохраны.

Кроме того, в конце мая 2019 года Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича.

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