Зеленский провел кадровые изменения в управлении госохраны

Игоря Пискуна назначили заместителем главы управления госохраны
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в управлении государственной охраны. Указы были подписаны в понедельник, 20 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Зеленский уволил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника управления, а на его место назначил Вячеслава Штучного.
В то же время, президент подписал указ, которым назначил Игоря Пискуна заместителем начальника управления госохраны.
Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский назначил Пискуна первым замом начальника госохраны.
Кроме того, в конце мая 2019 года Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича.