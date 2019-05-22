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Начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку

Новости » Политика    22.05.2019 - 16:58
Начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку
Фото: Валерий Гелетей (УНИАН)

Гелетей написал рапорт об отставке

Начальник Службы госохраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на странице в Facebook.

Также он опубликовал фото рапорта.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно... Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону", - написал Гелетей.

Начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку

15 октября 2014 года Гелетей указом пятого президента Украины Петра Порошенко был назначен начальником Управления государственной охраны Украины. Ранее он занимал должность Министра обороны Украины.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая. Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке. 

Также вчера глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная рада не решат вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ "продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

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Новости Украины Валерий Гелетей
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