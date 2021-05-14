Рада взялася за напрацювання змін до закону про Управління держохорони

"У комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулося перше засідання робочої групи з напрацювання законопроекту про внесення змін до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", - вказано у повідомленні.

Член комітету нацбезпеки Олександр Ковальов підкреслив, що поява нових загроз, з урахуванням збройної агресії проти України, змушує владу удосконалювати силові відомства в системі національної безпеки та оборони, зокрема Управління державної охорони.

Роботу УДУ регламентує закон, який було прийнято 1998 року. Документ вимагає відповідних змін.

Вказано, що запрошені на засідання робочої групи представники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні підтримали ініціативу напрацювання змін у чинний закон та запропонували подальший механізм співпраці щодо функціонування УДО.