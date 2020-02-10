Рада может ввести тюрьму за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Кабмин зарегистрировал в Раде

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №3040 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за вовлечение детей к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Документ был зарегистрирован в Раде сегодня, 10 февраля. Его текст пока отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины одобрил ужесточение ответственности за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования.

Так, на заседании правительства был одобрен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Документом предлагается наказывать за это преступление лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, сообщалось также, что на Донбассе боевики используют в качестве живых щитов детей и женщин. Так, в Марьинке вражеские снайперы стреляют в украинских военных из-за спины маленькой девочки, зная что ответа не будет.

Кроме того, украинский военнослужащий с позывным Патриот говорит, что боевики нередко используют детей в качестве прикрытия. Был также случай, когда ВСУ замечали "на той стороне" женщину в платье, из-под которого виднелись тактические брюки.