В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры

Иллюстративное фото (tabir-sokil.com.ua)

За вовлечение в незаконные формирование будет грозить до 15 лет тюрьмы

Кабинет министров Украины одобрил ужесточение ответственности за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства был одобрен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Документом предлагается наказывать за это преступление лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Фото: законопроект Кабмина

Напомним, в октябре 2019 в Палате представителей Соединенных Штатов Америки (США) выступили за внесение полка "Азов" в список иностранных террористических организаций. В обращении конгрессмены заявили, что полк "Азов" связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте прошлого года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ответ заявил, что попытка дискредитации спецподразделения Национальной гвардии "Азов" была желанием ослабить позицию украинского государства в мире.