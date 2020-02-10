Рада може передбачити в'язницю за втягнення дітей до незаконних збройних формувань

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект Кабмін зареєстрував у Раді

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3040 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Документ був зареєстрований у Раді сьогодні, 10 лютого. Його текст наразі відсутній.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів України схвалив посилення відповідальності за втягнення дітей у незаконні збройні формування.

Так, на засіданні уряду був схвалений законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування.

Документом пропонується карати за цей злочин позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, повідомлялося також, що на Донбасі бойовики використовують у якості живих щитів дітей і жінок. Так, у Мар'їнці ворожі снайпери стріляють в українських військових з-за спини маленької дівчинки, знаючи що відповіді не буде.

Крім того, український військовослужбовець з позивним Патріот каже, що бойовики нерідко використовують дітей у якості прикриття. Був також випадок, коли ВСУ помічали "на тому боці" жінку в сукні, з-під якої виднілися тактичні штани.