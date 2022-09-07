Рада ввела новое требование на должность директора НАБУ: о чем идет речь

Верховная Рада ввела еще одно требование к кандидатам на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Теперь нельзя назначать того, кто находился за пределами нашей страны совокупно больше чем 21 день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Парламент проголосовал за основу и в целом изменения в законопроект №8003 "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". "За" отдали свои голоса 285 народных депутатов.

"Рада установила ограничения относительно назначения директора НАБУ. Директором Национального антикоррупционного бюро нельзя выбирать того, кто более 21 дня выезжал за границу. Не считаются только поездки по лечению после ранения и командировки в целях национальной безопасности...Таким образом отсекается кандидатура Рябошапки и Дарьи Каленюк", - написал Гончаренко.

Между тем нардеп Ярослав Железняк также рассказал о решении Рады и указал, что будут считаться дни заграницей, начиная от того, как в Украине началась полномасштабная война.

"Почему именно 21 день, почему только для главы НАБУ, почему сейчас - так никто и не объяснил", - добавил Железняк.

Какие еще есть требования на должность директора НАБУ?

Напомним, что в законе уже действуют требования к кандидату, а именно: он должен быть гражданином Украины с высшим юридическим образованием, стаж работы в отрасли права не менее 10 лет, должен иметь опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях - не менее 5 лет.

Кроме того, кандидат должен владеть государственным языком и быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Почему это назначение важно?

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь, чтобы начать переговоры о вступлении, Украина должна выполнить ряд рекомендаций ЕК, среди которых и есть назначение руководителя НАБУ.

То есть, любые ограничения, которые тормозят это назначение, грозят Украине потерей статуса кандидата.

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