В каком случае Украина может потерять статус кандидата в ЕС: названы главные условия

Еврокомиссия после рекомендации о предоставлении Украине кандидатства в члены ЕС выдвинула ряд требований. В случае их невыполнения государство лишат статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В документе говорится о положительных макроэкономических показателях Украины и поддержании стабильности экономики даже после российского вторжения.

"Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и институты, которые относительно хорошо функционируют", - говорится в документе.

Однако в то же время Еврокомиссия отмечает, что Украина должна провести ряд "амбициозных и структурных" реформ, которые устранят коррупцию, влияние олигархов, укрепят права частной собственности и рынок труда.

"Способность страны справиться с конкурентным давлением в ЕС в решающей степени будет зависеть от того, как планируют и упорядочивают послевоенные инвестиции в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации", - добавили в ЕК.

Украина получила от Еврокомиссии семь условий, за невыполнение которых государство может потерять статус кандидата в ЕС, среди них:

внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершить проверку добропорядочности этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов к созданию Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

усиливать борьбу с коррупцией, в частности на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя САП путем аттестации определенного победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора и назначения на должность нового директора НАБУ;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мероприятиям (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая предстоящий вывод Венецианской комиссии относительно соответствующего законодательства;

преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона О СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ;

завершить реформу законодательства в отношении национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и отчитываться о них вместе с детальной оценкой до конца 2022 года.