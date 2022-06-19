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В каком случае Украина может потерять статус кандидата в ЕС: названы главные условия

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Брюссель, Воскресенье 19 июня 2022 14:12
В каком случае Украина может потерять статус кандидата в ЕС: названы главные условия Фото: Еврокомиссия опубликовала семь требований для Украины для вступления в ЕС (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия после рекомендации о предоставлении Украине кандидатства в члены ЕС выдвинула ряд требований. В случае их невыполнения государство лишат статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В документе говорится о положительных макроэкономических показателях Украины и поддержании стабильности экономики даже после российского вторжения.

"Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и институты, которые относительно хорошо функционируют", - говорится в документе.

Однако в то же время Еврокомиссия отмечает, что Украина должна провести ряд "амбициозных и структурных" реформ, которые устранят коррупцию, влияние олигархов, укрепят права частной собственности и рынок труда.

"Способность страны справиться с конкурентным давлением в ЕС в решающей степени будет зависеть от того, как планируют и упорядочивают послевоенные инвестиции в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации", - добавили в ЕК.

Украина получила от Еврокомиссии семь условий, за невыполнение которых государство может потерять статус кандидата в ЕС, среди них:

  • внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершить проверку добропорядочности этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов к созданию Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • усиливать борьбу с коррупцией, в частности на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя САП путем аттестации определенного победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора и назначения на должность нового директора НАБУ;
  • обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мероприятиям (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая предстоящий вывод Венецианской комиссии относительно соответствующего законодательства;
  • преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона О СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ;
  • завершить реформу законодательства в отношении национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и отчитываться о них вместе с детальной оценкой до конца 2022 года.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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