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Рада ввела нову вимогу на посаду директора НАБУ: про що йдеться

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Київ, Середа 07 вересня 2022 12:28
Рада ввела нову вимогу на посаду директора НАБУ: про що йдеться Фото: Рада ввела нову вимогу на посаду директора НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тепер не можна призначати ту особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України". "За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.

"Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто більше 21 дня виїжджав за кордон. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки...Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки та Дар’ї Каленюк", - написав Гончаренко.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк також розповів про рішення Ради та вказав, що рахуватимуться ці дні закордоном, починаючи від того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк.

Які ще є вимоги на посаду директора НАБУ?

Нагадаємо, що в законі вже діють таки вимоги до кандидата як: він має бути громадянином України з вищою юридичною освітою, стаж роботи у галузі права не менш ніж 10 років, повинен мати досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, зокрема за кордоном, або в міжнародних організаціях - не менш як 5 років.

Крім того, кандидат має володіти державною мовою та бути здатним за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Чому це призначення важливе?

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Тепер, щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій ЄК, серед яких і є призначення керівника НАБУ.

Тобто, будь-які обмеження, які гальмують це призначення, загрожують Україні втратою статусу кандидата.

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