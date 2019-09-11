Рада внесла зміни до закону про приватизацію держмайна

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Із закону виключено норму, що суперечить Конституції України

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спочатку документ за основу підтримали 311 нардепів, а в цілому – 313 депутатів Ради.

Відповідно до статті 89 Конституції ВР для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до КУ створює з числа нардепів комітети. Крім того, у межах своїх повноважень Рада може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворювати тимчасові слідчі комісії.

Разом з тим, статтею 9 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" встановлено, що з метою забезпечення контролю за здійсненням приватизації, додержанням законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків з числа депутатів утворюється Спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації. Положення про Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації та її склад затверджуються парламентом.

"Відтак, стаття 9 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не віднесено", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров впевнений в успіху масштабної приватизації, про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що "за три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна".

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У свою чергу глава уряду Олексій Гончарук, коментуючи доручення президента Володимира Зеленського почати масштабну приватизацію, заявив, що у власності держави повинні залишитися тільки стратегічно важливі об'єкти.