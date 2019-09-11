ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада внесла зміни до закону про приватизацію держмайна

Новини » Політика    11.09.2019 - 12:18
Рада внесла зміни до закону про приватизацію держмайна
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Із закону виключено норму, що суперечить Конституції України

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спочатку документ за основу підтримали 311 нардепів, а в цілому – 313 депутатів Ради.

Відповідно до статті 89 Конституції ВР для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до КУ створює з числа нардепів комітети. Крім того, у межах своїх повноважень Рада може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворювати тимчасові слідчі комісії.

Разом з тим, статтею 9 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" встановлено, що з метою забезпечення контролю за здійсненням приватизації, додержанням законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків з числа депутатів утворюється Спеціальна контрольна комісія ВР з питань приватизації. Положення про Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації та її склад затверджуються парламентом.

"Відтак, стаття 9 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не віднесено", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров впевнений в успіху масштабної приватизації, про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що "за три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна".

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У свою чергу глава уряду Олексій Гончарук, коментуючи доручення президента Володимира Зеленського почати масштабну приватизацію, заявив, що у власності держави повинні залишитися тільки стратегічно важливі об'єкти.

Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом Рада може розпустити ЦВК на цьому тижні
Новини України приватизацияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся