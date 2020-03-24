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Рада на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законов

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:39
Рада на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрят проект о поддержке незащищенных социальных групп

Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

Среди прочего, речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Окончательные тексты документов могут быть внесены в Раду уже вечером вторника, 24 марта.

Заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.

"Мы протестировали онлайн-систему, но она пока больше подходит для заседаний комитетов. Тем более Конституция говорит, что депутаты должны собираться для голосования в одном помещении", - уточнил источник РБК-Украина.

Напомним, источник агентства во фракции "Слуга народа" заявил, что нардепы могут провести внеочередное заседание парламента в четверг, 26 марта, в связи с пандемией коронавируса. Позже парламентарий от фракции СН Александр Качура заявил, что утром в четверг состоится встреча фракции, а после нее - внеочередное заседание ВР.

Как писало РБК-Украина, источники агентства в руководстве фракции "Слуга народа" рассказали, что на совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР. Однако, как пояснили собеседники, внеочередное заседание не может состояться дистанционно из-за того, что предложенный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком законопроект о пленарных заседаниях ВР в режиме видеоконференции еще не принят.

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