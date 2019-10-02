Рада включила в повестку дня закон о рынке земли

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего ВР включила в повестку дня 38 законопроектов

Верховная рада Украины включила в повестку дня основной законопроект №2178 и альтернативные к нему о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы одобрили соответствующий проект постановления №2101-5 "О внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 253 нардепа.

"Включить в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва, утвержденного постановлением Верховной рады Украины от 10 сентября 2019 № 36-IX", - говорится в тексте постановления.

В общем ВР включила в повестку дня 38 законопроектов.

Напомним, большинство украинцев (52%) не одобряют поручение президента Украины Владимира Зеленского об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, о чем свидетельствует данные опроса Киевского международного института социологии.

Положительно относятся к поручению о введении рынка земли 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабмину до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Подчеркнем, 25 сентября в Верховную раду Украины внесли законопроект правительства №2178 о рынке земли. При этом 20 сентября появился текст законопроекта о рынке земли. Он был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины для обсуждения общественности.

Так, законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Добавим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что если рынок земли состоится, он может приносить от 1-2% дополнительного экономического роста в течение первого года.