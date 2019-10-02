Рада включила до порядку денного закон про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього ВР включила до порядку денного 38 законопроектів

Верховна рада України включила до порядку денного основний законопроект №2178 та альтернативні до нього про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи схвалили відповідний проект постанови №2101-5 "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання". За нього проголосували 253 нардепа.

"Включити до порядку денного другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання, затвердженого постановою Верховної ради України від 10 вересня 2019 року № 36-IX", - сказано у тексті постанови.

Загалом ВР включила до порядку денного 38 законопроектів.

Нагадаємо, більшість українців (52%) не схвалюють доручення президента України Володимира Зеленського про скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, про що свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Позитивно ставляться до доручення про введення ринку землі 35% опитаних, 13% не змогли відповісти на питання.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабміну до 1 жовтня внести до парламенту законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Підкреслимо, 25 вересня до Верховної ради України внесли законопроект уряду №2178 про ринок землі. При цьому 20 вересня з'явився текст законопроекту про ринок землі. Він був опублікований на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України для обговорення громадськості.

Так, законопроект пропонує дозволити купівлю землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність у порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Додамо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що якщо ринок землі відбудеться, він може приносити від 1-2% додаткового економічного зростання протягом першого року.