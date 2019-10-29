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Рада включила до порядку денного сесії закон про прослушку нардепів

Новини » Політика    29.10.2019 - 10:59
Рада включила до порядку денного сесії закон про прослушку нардепів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідно до законопроекту, пропонується остаточно скасувати депутатську недоторканність і, зокрема, дозволити прослушку нардепів

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому проект постанови №2101-10 "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". За документ з другого разу проголосували 240 депутатів ВР (спочатку 219), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, проектом включається до порядку денного другої сесії ВР додаткові питання. Серед законопроектів та №2237, 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність з законом "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Цими проектами пропонується остаточно скасувати депутатську недоторканність і, зокрема, дозволити прослушку нардепів.

Нагадаємо, 10 жовтня у Верховній раді України з'явився текст законопроекту №2237. Передбачається, що законопроект набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що профільний комітет Ради підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського піднімати питання зняття депутатської недоторканності та внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон.

Так, 19 вересня Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів.

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