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Рада вирішила відкласти звільнення Кулеби: у чому причина

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Дмитра Кулебу сьогодні, 4 вересня, не звільнять з посади міністра закордонних справ. Верховна Рада України відклала голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у "Слузі народу".

Попри те, що Верховна Рада вже проголосувала за низку кадрових змін в уряді, звільнення Кулеби сьогодні не відбудеться.

Співрозмовник у СН також уточнив, що голосування по Кулебі вирішили відкласти на завтра, оскільки стало очевидно, що "немає потенціалу" і в залі присутньо недостатньо депутатів.

 

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Проте парламент не підтримав відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна.

Співрозмовник РБК-Україна у "Слузі народу" розповів, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.

Також на звільнення очікує міністр закордонних прав України Дмитро Кулеба. Він вже написав заяву про відставку.

Джерела РБК-Україна зазначають, що Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Йдеться про призначення Кулеби до Брюсселя - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.

При цьому президент Володимир Зеленський не дав однозначної відповіді про призначення Кулеби на нову посаду. Він наголосив, що говорити про це ще зарано.

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