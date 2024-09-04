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Рада решила отложить увольнение Кулебы: в чем причина

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Дмитрия Кулебу сегодня, 4 сентября, не уволят с должности министра иностранных дел. Верховная Рада Украины отложила голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в "Слуге народа".

Несмотря на то, что Верховная Рада уже проголосовала за ряд кадровых изменений в правительстве, увольнение Кулебы сегодня не состоится.

Собеседник в СН также уточнил, что голосование по Кулебе решили отложить на завтра, поскольку стало очевидно, что "нет потенциала" и в зале присутствует недостаточно депутатов.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня уволила Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Однако парламент не поддержал отставку Ирины Верещук с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества.

Собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" рассказал, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.

Также увольнения ожидает министр иностранных прав Украины Дмитрий Кулеба. Он уже написал заявление об отставке.

Источники РБК-Украина отмечают, что Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Речь идет о назначении Кулебы в Брюссель - где кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

При этом президент Владимир Зеленский не дал однозначного ответа о назначении Кулебы на новую должность. Он подчеркнул, что говорить об этом еще рано.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаВерховная рада